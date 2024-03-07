Гейлі знялася з виборів, але не підтримала Трампа. Байден закликав її виборців до себе

Байден заявив, що прихильникам Ніккі Гейлі "є місце у його кампанії"

Джо Байден (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден закликав прихильників колишнього посла країни в ООН Ніккі Гейлі, яка знялася з праймериз Республіканської партії, підтримати його на майбутніх виборах, а не 45-го главу Білого дому Дональда Трампа. Заяву американського лідера цитує The Hill.

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За його словами, серед республіканців сьогодні "дуже мало хто насмілюється говорити правду про Трампа".

"Нікі Гейлі була готова говорити правду про Трампа: про хаос, який завжди переслідує його, про його нездатність відрізняти добро від зла, про його страх перед Путіним. Трамп ясно дав зрозуміти, що йому не потрібні прихильники Гейлі. Я хочу внести ясність: їм є місце у моїй кампанії", – заявив Байден.

Він зазначив, що майбутні вибори "не будуть звичайними й ставки для Америки не можуть бути вищими".

"Демократи, республіканці та незалежні розходяться в думках з багатьох питань і дотримуються твердих переконань. Це гарна річ. Ось що означає Америка. Але я також знаю одне: демократів, республіканців та незалежних об'єднує любов до Америки", – наголосив глава Білого дому.

Після зняття з перегонів Гейлі не підтримала Трампа і сказала, що він має заслужити голоси тих, хто не був його прихильником:

"У кращому разі політика полягає в залученні людей до вашої справи, а не у відмові від них. І нашій консервативній справі вкрай необхідно більше людей. Тепер настав його час вибору".

Трамп вибухнув нападками на Гейлі та звинуватив її в тому, що вона отримала підтримку від демократів і збирала гроші від "ліберальних донорів".

Раніше Байден зробив суворе попередження, що другий термін 45-го американського президента Дональда Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та пітьми".

Трамп згідно з останніми опитуваннями має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

4 березня Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія.

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