Гейлі знялася з виборів, але не підтримала Трампа. Байден закликав її виборців до себе
Президент США Джо Байден закликав прихильників колишнього посла країни в ООН Ніккі Гейлі, яка знялася з праймериз Республіканської партії, підтримати його на майбутніх виборах, а не 45-го главу Білого дому Дональда Трампа. Заяву американського лідера цитує The Hill.
За його словами, серед республіканців сьогодні "дуже мало хто насмілюється говорити правду про Трампа".
"Нікі Гейлі була готова говорити правду про Трампа: про хаос, який завжди переслідує його, про його нездатність відрізняти добро від зла, про його страх перед Путіним. Трамп ясно дав зрозуміти, що йому не потрібні прихильники Гейлі. Я хочу внести ясність: їм є місце у моїй кампанії", – заявив Байден.
Він зазначив, що майбутні вибори "не будуть звичайними й ставки для Америки не можуть бути вищими".
"Демократи, республіканці та незалежні розходяться в думках з багатьох питань і дотримуються твердих переконань. Це гарна річ. Ось що означає Америка. Але я також знаю одне: демократів, республіканців та незалежних об'єднує любов до Америки", – наголосив глава Білого дому.
Після зняття з перегонів Гейлі не підтримала Трампа і сказала, що він має заслужити голоси тих, хто не був його прихильником:
"У кращому разі політика полягає в залученні людей до вашої справи, а не у відмові від них. І нашій консервативній справі вкрай необхідно більше людей. Тепер настав його час вибору".
Трамп вибухнув нападками на Гейлі та звинуватив її в тому, що вона отримала підтримку від демократів і збирала гроші від "ліберальних донорів".
Раніше Байден зробив суворе попередження, що другий термін 45-го американського президента Дональда Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та пітьми".
- Трамп згідно з останніми опитуваннями має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.
- 2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.
- 4 березня Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія.
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