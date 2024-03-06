Гейлі офіційно вибула з президентських перегонів. Привітала Трампа, але успіху не побажала

Ніккі Гейлі (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі офіційно оголосила про вихід із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. В ефірі Fox News вона привітала свого головного конкурента Дональда Трампа, але не підтримала його.

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"Час зупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб ваші голоси були почуті. Я зробила це. Я ні про що не шкодую. Хоча я більше і не буду кандидатом, я не перестану використовувати свій голос для того, у що вірю", – сказала Гейлі.

На праймериз у супервівторок вона програла Трампу з рахунком 1:14.

Гейлі привітала 45-го президента США з тим, що він залишився єдиним кандидатом від Республіканської партії, але не підтримала його.

"Тепер він має заслужити голоси тих у нашій партії та за її межами, хто його не підтримав. І я сподіваюся, що він це зробить", – резюмувала вона.

Результати супервівторка 6 березня

Сьогодні президент США Джо Байден зробив суворе попередження, що другий термін 45-го американського президента Дональда Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу і темряви".

У Трампа, згідно з останніми опитуваннями, є більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж у чинного президента Джо Байдена.

2 березня Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах (попередній етап голосування, на якому визначається єдиний кандидат від партії) – у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

4 березня Гейлі перемогла на праймериз Республіканської партії у Вашингтоні, округ Колумбія.

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