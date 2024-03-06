Хейли официально выбыла из президентской гонки. Поздравила Трампа, но успеха не пожелала

Никки Хейли (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально объявила о выходе из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. В эфире Fox News она поздравила своего главного конкурента Дональда Трампа, но не поддержала его.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Время остановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы ваши голоса были услышаны. Я сделала это. Я ни о чем не жалею. Хотя я больше и не буду кандидатом, я не перестану использовать свой голос для того, во что верю", – сказала Хейли.

На праймериз в супервторник она проиграла Трампу со счетом 1:14.

Хейли приветствовала 45-го президента США с тем, что он остался единственным кандидатом от Республиканской партии, но не поддержала его.

"Теперь он должен заслужить голоса тех в нашей партии и за ее пределами, кто его не поддержал. И я надеюсь, что он это сделает", – резюмировала она.

Результаты супервторника 6 марта

Сегодня президент США Джо Байден сделал строгое предупреждение, что второй термин 45-го американского президента Дональда Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

У Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего президента Джо Байдена.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предыдущий этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

4 марта Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.

Читайте также: Сийярто: Орбан встретится с Трампом, чтобы решить, как остановить войну в Украине