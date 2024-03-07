Хейли снялась с выборов, но не поддержала Трампа. Байден призвал ее избирателей к себе

Байден заявил, что сторонникам Никки Хейли "есть место в его кампании"

Джо Байден (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден призвал сторонников бывшего посла страны в ООН Никки Хейли, которая снялась с праймериз Республиканской партии, поддержать его на будущих выборах, а не 45-го главу Белого дома Дональда Трампа. Заявление американского лидера цитирует The Hill.

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По его словам, среди республиканцев сегодня "очень немногие осмеливаются говорить правду о Трампе".

"Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который всегда преследует его, о его неспособности отличать добро от зла, о его страхе перед Путиным. Трамп ясно дал понять, что ему не нужны сторонники Хейли. Я хочу внести ясность: им есть место в моей кампании", — заявил Байден.

Он отметил, что будущие выборы "не будут обычными и ставки для Америки не могут быть выше".

"Демократы, республиканцы и независимые расходятся во мнениях по многим вопросам и придерживаются твердых убеждений. Это хорошая вещь. Вот что означает Америка. Но я также знаю одно: демократов, республиканцев и независимых объединяет любовь к Америке", — подчеркнул глава Белого дома.

После снятия с гонки Хейли не поддержала Трампа и сказала, что он должен заслужить голоса тех, кто не был его сторонником:

"В лучшем случае политика заключается в привлечении людей к вашему делу, а не в отказе от них. И нашему консервативному делу крайне необходимо больше людей. Теперь пришло его время выбора".

Трамп же разразился нападками на Хейли и обвинил ее в том, что она получила поддержку от демократов и собирала деньги от "либеральных доноров".

Ранее Байден сделал строгое предупреждение, что второй срок 45-го американского президента Дональда Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

У Трампа согласно последним опросам есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего президента Джо Байдена.

2 марта Трамп победил на всех трех республиканских кокусах (предыдущий этап голосования, на котором определяется единый кандидат от партии) – в Мичигане, Миссури и Айдахо.

4 марта Хейли победила на праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия.

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