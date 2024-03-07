"Будь-коли, будь-де і будь-як": Трамп кинув виклик Байдену після виходу Гейлі

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

Колишній лідер США Дональд Трамп викликав американського президента Джо Байдена на дебати перед листопадовими виборами, попри те що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймериз. Про це повідомило видання Bloomberg.

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"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорили питання, які є життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів — будь-коли, будь-де і будь-як!" – заявив Трамп.

Видання зазначило, що протягом виборчої кампанії Трамп ухилився від п'яти дебатів зі своїми політичними опонентами. Він не брав участі у схожих заходах, що спричинило критику з боку колишнього кандидата Кріса Крісті, який у своїй рекламі назвав Трампа "куркою та невдахою".

Вчора Байден зробив суворе попередження, що другий термін 45-го американського президента Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та пітьми".

Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.

6 березня ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі офіційно оголосила про вихід із боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. Вона привітала свого головного конкурента Трампа, але не підтримала його.

Тоді ж чинний президент США Байден закликав прихильників Гейлі підтримати його на майбутніх виборах.

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