Предвыборные месседжи Байдена могут измениться, ведь помощь Украине принята – Politico

Издание отметило, в ближайшие месяцы тема Украины в выступах как сотрудников администрации, так и членов избирательного штаба отойдет на второй план

Джо Байден (Фото: EPA)

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена планируют уделять меньше внимания во время своих выступлений Украине за полгода до ноябрьских президентских выборов, а ориентироваться в первую очередь на экономические проблемы страны. Об этом сообщило Politico со ссылкой на собеседников.

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По словам собеседников издания, это решение было принято после подписания Байденом законопроекта о предоставлении помощи Украине.

Как отмечает издание, в последующие месяцы тема Украины в выступлениях как сотрудников администрации США, так и членов избирательного штаба Байдена отойдет на второй план. Они реже будут обращать на нее внимание общественности. Вместо этого хотят привлечь внимание к экономическим проблемам в США.

"Теперь, когда Конгресс принял дополнительные ассигнования, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", – подчеркнул собеседник.

Чиновники, которые соглашаются с мнением Байдена, преимущественно считают, что важнейшим элементом для дальнейшей поддержки США Украины и НАТО является получение второго президентского срока. Для них имеет смысл акцентировать внимание на других вопросах, которые больше всего волнуют американских избирателей, отметило издание.

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1 марта сообщалось, что Трамп согласно последним опросам имеет больше шансов на победу на выборах президента США, чем действующий глава государства.

6 марта Байден предупредил, что второй термин Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

31 марта Байден п обедил на президентских праймериз от Демократической партии в Северной Дакоте, набрав более 90% голосов.

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