Передвиборча меседж-стратегія Байдена може змінитися, адже допомога Україні ухвалена – Politico

Видання зазначило, в наступні місяці тема України в виступах як співробітників адміністрації США, так і членів виборчого штабу Байдена відійде на другий план

Джо Байден (Фото: EPA)

Співробітники адміністрації президента США Джо Байдена планують приділяти менше уваги під час своїх виступів Україні за пів року до листопадових президентських виборів, а орієнтуватися в першу чергу на економічні проблеми країни. Про це повідомило Politico з посиланням на співрозмовників.

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За словами співрозмовників видання, це рішення ухвалили після підписання Байденом законопроєкту про надання допомоги Україні.

Як зазначає видання, в наступні місяці тема України в виступах як співробітників адміністрації США, так і членів виборчого штабу Байдена відійде на другий план. Вони рідше звертатимуть на неї увагу громадськості. Натомість хочуть привернути увагу до економічних проблем в США.

"Тепер, коли Конгрес прийняв додаткові асигнування, це питання, природно, стало менш актуальним", — підкреслив співрозмовник.

Чиновники, які погоджуються з думкою Байдена, переважно вважають, що найважливішим елементом для подальшої підтримки США України та НАТО є отримання другого президентського терміну. Для них має сенс наголошувати на інших питаннях, які найбільше хвилюють американських виборців, зазначило видання.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні. 24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому можуть бути ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS. А 26 квітня США повідомили про те, що виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд.

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Трамп, станом на березень, мав більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.

6 березня Байден попередив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та пітьми".

31 березня Байден переміг на президентських праймеріз від Демократичної партії в Північній Дакоті, набравши понад 90% голосів.

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