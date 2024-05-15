"Покращ мій день, друже": Байден викликав Трампа на дебати – відео

"Покращ мій день, друже": Байден викликав Трампа на дебати – відеооновлено
Американський президент Джо Байден погодився на дебати зі своїм опонентом на майбутніх виборах Дональдом Трампом. Про це свідчить заява глави американської держави у Х.
За словами Байдена, у 2020 році Трамп програв йому двоє дебатів і "відтоді не зʼявлявся" на таких заходах.
"Тепер він поводиться так, ніби хоче знову посперечатися зі мною. Ну, покращ мій день, друже", — заявив американський президент.
Також Байден заявив, що на дебатах демократія буде проти авторитаризму, маючи на увазі команду Трампа, а також "помста та відплата проти бачення нашого (демократичного. — Ред.) майбутнього".
"Отже, виберімо дати, Дональде. Я чув, ти вільний щосереди", — додав чинний американський президент.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024
Now he’s acting like he wants to debate me again.
Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u
ОНОВЛЕНО О 17:22. Президент США заявив, що отримав і прийняв запрошення від CNN на дебати 27 червня.
"Слово вам, Дональде. Як ви сказали: будь-де, будь-коли, будь-де", – додав він.
ОНОВЛЕНО О 17:33. Трамп у відповідь Байдену заявив, що "готовий і хоче провести дебати з Криворуким Джо у два запропоновані терміни – у червні та вересні".
"Просто скажіть мені, коли, я буду там", – написав він.
7 березня Трамп викликав американського президента "будь-коли, будь-де і будь-як".
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- Трамп, станом на березень, мав більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний президент Джо Байден.
- 6 березня Байден попередив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та пітьми".
- 31 березня Байден переміг на президентських праймериз від Демократичної партії в Північній Дакоті, набравши понад 90% голосів.
- 3 травня повідомлялося, що співробітники адміністрації президента США планують приділяти менше уваги під час своїх виступів Україні за пів року до листопадових президентських виборів, а орієнтуватися передусім на економічні проблеми країни.
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