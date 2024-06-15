Байден и Трамп согласовали правила дебатов: без черновика и подготовки

Черновики запрещены, из других разрешенных реквизитов – ручка, блокнот и бутылка воды

Фото: ЕРА/CJ GUNTHER

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп договорились о первых правилах предвыборных дебатов: они будут проходить без предварительно записанных речей. Об этом сообщает телеканал CNN как будущий модератор событий.

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Ожидается, что кандидаты будут выступать на одном подиуме, микрофоны будут выключены, за исключением кандидата, чья очередь будет выступать.

Черновики запрещены, из других разрешенных реквизитов – ручка, блокнот и бутылка воды.

Дебаты между Байденом и Трампом пройдут в Атланте 27 июня и продлятся 90 минут. Модераторы "будут использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы обеспечить соблюдение времени и обеспечить цивилизованную дискуссию", передает CNN.

15 мая Байден согласился на прения с Трампом, призвав его выбрать для этого даты. В ответ Трамп заявил, что "готов и хочет провести дебаты в два предложенных срока – в июне и сентябре".

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