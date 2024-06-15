Байден и Трамп согласовали правила дебатов: без черновика и подготовки
Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп договорились о первых правилах предвыборных дебатов: они будут проходить без предварительно записанных речей. Об этом сообщает телеканал CNN как будущий модератор событий.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Ожидается, что кандидаты будут выступать на одном подиуме, микрофоны будут выключены, за исключением кандидата, чья очередь будет выступать.
Черновики запрещены, из других разрешенных реквизитов – ручка, блокнот и бутылка воды.
Дебаты между Байденом и Трампом пройдут в Атланте 27 июня и продлятся 90 минут. Модераторы "будут использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы обеспечить соблюдение времени и обеспечить цивилизованную дискуссию", передает CNN.
- 15 мая Байден согласился на прения с Трампом, призвав его выбрать для этого даты. В ответ Трамп заявил, что "готов и хочет провести дебаты в два предложенных срока – в июне и сентябре".
Читайте также: Байден поздравил Трампа с днем рождения