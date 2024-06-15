"Возраст – это только число": Байден поздравил Трампа с днем рождения

К своему поздравлению Байден прикрепил видео, в котором сравнивал свои достижения с действиями Трампа

Джо Байден (Фото: EPA)

Американский президент Джо Байден пошутил над Дональдом Трампом во время поздравления с 78-м днем рождения. Пост с приветствием Байден обнародовал в X.

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"С 78-летием, Дональд. Примите это от одного старика другому: Возраст — это лишь число. А вот выборы — это выбор", – отметил действующий президент США, борющийся с Трампом за переизбрание.

К своему поздравлению Байден прикрепил видео, в котором сравнивал свои достижения с действиями Трампа, возмутившими большинство демократов.

Happy 78th birthday, Donald. Приходите от одного starého парня к другому: Age is just a number.



Это желание, however, это выбор. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ — Joe Biden (@JoeBiden) 14 Июнь 2024

В частности, в одном из кадров говорится, что Трамп пообещал быть диктатором, а Байден этого не делал.

Издание Independent сообщило, что республиканцы в Конгрессе подарили Трампу торт с 47 свечами, демонстрируя надежду, что он станет 47-м президентом США в ноябре.

Кандидат в президенты Америки будет праздновать день рождения в своем фан-клубе Club 47 USA в Вест-Палм-Бич. Чтобы посетить мероприятие, гости должны заплатить от $35 до $60 за вход. 5000 билетов уже распроданы.

15 мая Байден согласился на дебаты с Трампом, призвав его выбрать дату. В ответ Трамп заявил, что "готов и хочет провести дебаты в два предложенных срока – в июне и сентябре".

30 мая Трамп предложил Илону Маску роль своего советника, если станет новым президентом США.

31 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем обвинениям по делу о финансовых махинациях.

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