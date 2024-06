"Возраст – это только число": Байден поздравил Трампа с днем рождения

Американский президент Джо Байден пошутил над Дональдом Трампом во время поздравления с 78-м днем рождения. Пост с приветствием Байден обнародовал в X.

"С 78-летием, Дональд. Примите это от одного старика другому: Возраст — это лишь число. А вот выборы — это выбор", – отметил действующий президент США, борющийся с Трампом за переизбрание.

К своему поздравлению Байден прикрепил видео, в котором сравнивал свои достижения с действиями Трампа, возмутившими большинство демократов.

