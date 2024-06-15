"Вік — це лише число": Байден привітав Трампа з днем народження

До свого привітання Байден прикріпив відео, у якому порівнював свої досягнення з діями Трампа

Джо Байден (Фото: EPA)

Американський президент Джо Байден пожартував над Дональдом Трампом під час привітання його із 78-м днем народження. Пост із привітанням Байден оприлюднив в X.

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"Із 78-річчям, Дональде. Прийміть це від одного старого іншому: Вік — це лише число. А ось вибори — це вибір", – зазначив чинний президент США, який бореться з Трампом за переобрання.

До свого привітання Байден прикріпив відео, у якому порівнював свої досягнення з діями Трампа, які обурили більшість демократів.

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.



This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ — Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2024

Зокрема в одному з кадрів ідеться, що Трамп пообіцяв бути диктатором, а Байден цього не робив.

Видання Independent повідомило, що республіканці в Конгресі подарували Трампу торт із 47 свічками, демонструючи надію, що він стане 47-м президентом США в листопаді.

Кандидат у президенти Америки святкуватиме день народження у своєму фан-клубі Club 47 USA у Вест-Палм-Біч. Щоб відвідати захід, гості повинні заплатити від $35 до $60 за вхід. 5000 квитків уже розпродано.

15 травня Байден погодився на дебати з Трампом, закликавши його вибрати для цього дати. У відповідь Трамп заявив, що "готовий і хоче провести дебати у два запропоновані терміни – у червні та вересні".

30 травня Трамп запропонував Ілону Маску роль свого радника, якщо переобереться новим президентом США.

31 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма звинуваченнями у справі про фінансові махінації.

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