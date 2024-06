"Вік — це лише число": Байден привітав Трампа з днем народження

Американський президент Джо Байден пожартував над Дональдом Трампом під час привітання його із 78-м днем народження. Пост із привітанням Байден оприлюднив в X.

"Із 78-річчям, Дональде. Прийміть це від одного старого іншому: Вік — це лише число. А ось вибори — це вибір", – зазначив чинний президент США, який бореться з Трампом за переобрання.

До свого привітання Байден прикріпив відео, у якому порівнював свої досягнення з діями Трампа, які обурили більшість демократів.

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.



This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ