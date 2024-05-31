Присяжні визнали Трампа винним за всіма звинуваченнями у справі про фінансові махінації

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав 45-го президента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, з якою він зіткнувся у кримінальному процесі щодо приховування грошей. Про це повідомило видання The New York Times.

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Трамп став першим колишнім президентом США, визнаним винним у кримінальному злочині. Загалом йому висунули звинувачення за 34 пунктами. Присяжні визнали його винним за всіма епізодами.

Це не заважає Трампу брати участь у виборах. Він може балотуватися навіть з вʼязниці, адже в Конституції США обмеження щодо цього не прописані.

Після вироку Трамп розкритикував судовий процес, назвавши його "ганьбою" і заявив, що "справжній вирок буде 5 листопада", маючи на увазі президентські вибори.

Суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо винесення вироку Трампу на 11 липня. Журналісти зазначають, що дата близька до дати Національного з’їзду Республіканської партії, який має розпочатися 15 липня й обрати кандидата у президенти від політичної сили.

Очікується, що команда 45-го президента США подаватиме апеляцію, і остаточне вирішення цієї справи може затягнутися.

Експрезидента США звинувачують у тому, що він незаконно використав гроші з виборчого фонду для купівлі мовчання колишньої порноакторки Стормі Деніелс, яка стверджувала, що мала інтимний зв’язок із Трампом десятьма роками раніше і погрожувала оприлюднити цю історію.

За даними обвинувачення, вона отримала $130 000 від адвоката Трампа Майкла Коена, якому ці гроші відшкодував Трамп під виглядом оплати юридичних послуг.

На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Актриса заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.

Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа оплатити судові витрати порноактрисі Стормі Деніелс у сумі $44 100.

8 квітня апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив клопотання 45-го американського президента Дональда Трампа про відкладення його кримінального процесу у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

15 квітня суд розпочав слухання у кримінальній справі Трампа про фінансові махінації.

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