Суд розпочне слухання у кримінальній справі Трампа через фінансові махінації – The Hill

За даними видання, судові слухання розпочнуться з відбору 12 присяжних та їхніх заступників, які мають ухвалити рішення у справі

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

15 квітня у Нью-Йорку розпочинається суд проти 45-го президента США Дональда Трампа у справі про виплату грошей порнозірці Стормі Деніелс. Він стане першим колишнім президентом США, який постане перед кримінальним судом. Про це повідомило The Hill.

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Видання зазначає, що протягом тривалого часу Трамп і його адвокати намагалися відтермінувати початок розгляду справи, однак суддя їм відмовив.

Відсьогодні Трамп повинен відвідувати засідання суду на Манхеттені в Нью-Йорку у справі, яка триватиме щонайменше шість тижнів. Водночас закони штату Нью-Йорк вимагають особистої присутності Трампа протягом усього судового процесу, що завадить його участі у президентській передвиборчій кампанії у цей час.

Судові слухання розпочнуться з відбору 12 присяжних та їхніх заступників, які мають винести рішення у справі. Видання зазначило, що цей процес може тривати кілька тижнів, тому що юристи штату мають переконатися, що у відібраних присяжних немає суттєвих упереджень щодо Трампа, які б могли вплинути на справедливе вирішення справи.

Як пише The Hill, цей процес ускладнюється й через те, що непросто знайти нью-йоркців, які не мають щодо Трампа упередженості.

На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Актриса заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.

на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Актриса заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею. Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа оплатити судові витрати порноактрисі Стормі Деніелс у сумі $44 100.

оплатити судові витрати порноактрисі Стормі Деніелс у сумі $44 100. 8 квітня апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив клопотання 45-го американського президента Дональда Трампа про відкладення його кримінального процесу у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

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