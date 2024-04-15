Суд начнет слушания по уголовному делу Трампа из-за финансовых махинаций – The Hill

По данным издания, судебные слушания начнутся с отбора 12 присяжных и их заместителей, которые должны будут вынести решение по делу

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

15 апреля в Нью-Йорке начинается суд против 45-го президента США Дональда Трампа по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс. Он станет первым бывшим президентом США, который предстанет перед уголовным судом. Об этом сообщил The Hill.

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Издание отмечает, что в течение длительного времени Трамп и его адвокаты пытались отсрочить начало рассмотрения дела, однако судья им отказал.

С сегодняшнего дня Трамп должен посещать заседания суда на Манхэттене в Нью-Йорке по делу, которое продлится не менее шести недель. При этом законы штата Нью-Йорк требуют личного присутствия Трампа в течение всего судебного процесса, что помешает его участию в президентской предвыборной кампании в это время.

Судебные слушания начнутся с отбора 12 присяжных и их заместителей, которые должны будут вынести решение по делу. Издание отметило, что этот процесс может занять несколько недель, потому что юристы штата должны убедиться, что у отобранных присяжных нет существенных предубеждений относительно Трампа, которые могли бы повлиять на справедливое решение дела.

Как пишет The Hill, этот процесс осложняется и из-за того, что непросто найти нью-йоркцев, которые не имеют в отношении Трампа предвзятости.

В начале марта 2020 года Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним. Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс в сумме $44 100.

оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс в сумме $44 100. 8 апреля апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство 45-го американского президента Дональда Трампа об отложении его уголовного процесса по делу о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

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