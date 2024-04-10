The Hill: Колишні топвійськові США просять Верховний суд не надавати Трампу імунітет

На думку колишніх американських воєначальників, надання Трампу імунітету від судових переслідувань може поставити під загрозу національну безпеку

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Колишні американські генерали, адмірали та інші воєначальники подали до Верховного суду скаргу, виступаючи з проханням не надавати 45-му президенту США Дональду Трампу імунітету від судового переслідування. Про це повідомляє The Hill.

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Під документом підписалися зокрема колишній директор ЦРУ Майкл Хейден, адмірал у відставці Тед Аллен та відставний генерал Джордж Кейсі, Карлтон Фулфорд, Крейг Маккінлі та Чарльз Крулак.

Адвокати Трампа стверджували, що звинувачення проти експрезидента, пов'язані з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року, мають бути зняті, бо на той час він виконував обов'язки президента.

На думку колишніх топвійськових, надання Трампу імунітету проти кримінальних звинувачень може відчинити двері для майбутнього втручання виконавчої влади у вибори в країні та може поставити під загрозу національну безпеку.

"Поняття такого імунітету, як загалом, так і конкретно в контексті потенційного заперечення результатів виборів, загрожує поставити під загрозу безпеку нашої країни та міжнародне лідерство. Особливо в такі часи, як нинішні, коли антидемократичні, авторитарні режими перебувають на підйомі в усьому світі, така загроза є нетерпимою та небезпечною", – написали вони у заяві.

Крім того, якщо суд погодиться з аргументами Трампа та його захисту, це "зруйнує стосунки між головнокомандувачем та військовими, тому що президенту не доведеться дотримуватися закону, тоді як військові все одно будуть", додали ексвійськові.

ДОВІДКА Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.

За таким самим прикладом пішов суд штату Мен. Своє рішення суддя аргументувала 14-ю поправкою до Конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту.

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