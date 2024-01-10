64% американців вважають, що у Трампа немає імунітету від судового переслідування – опитування
Більшість американців не вважають, що 45-й президент США Дональд Трамп повинен мати імунітет від судового переслідування за свої дії під час президентства. Про це свідчать результати опитування CBS News/YouGov.
64% американців стверджують, що Трамп не повинен мати імунітет від кримінального переслідування за дії, які він вчиняв під час президентства. Водночас 36% опитаних вважають, що він повинен мати імунітет і має його.
86% демократів не вважають, що Трамп має імунітет, тоді як 69% республіканців вважають, що він його має.
За результатами того самого опитування 53% американців вважають, що звинувачення проти Трампа "захищають верховенство закону". Ті ж 53% відкидають думку про те, що вони являють собою "несправедливу спробу зупинити кампанію Трампа у 2024 році".
- Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.
- За таким самим прикладом пішов суд штату Мен. Своє рішення суддя аргументувала 14 поправкою до Конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту.
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