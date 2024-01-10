64% американців вважають, що у Трампа немає імунітету від судового переслідування – опитування

Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Більшість американців не вважають, що 45-й президент США Дональд Трамп повинен мати імунітет від судового переслідування за свої дії під час президентства. Про це свідчать результати опитування CBS News/YouGov.

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64% американців стверджують, що Трамп не повинен мати імунітет від кримінального переслідування за дії, які він вчиняв під час президентства. Водночас 36% опитаних вважають, що він повинен мати імунітет і має його.

86% демократів не вважають, що Трамп має імунітет, тоді як 69% республіканців вважають, що він його має.

За результатами того самого опитування 53% американців вважають, що звинувачення проти Трампа "захищають верховенство закону". Ті ж 53% відкидають думку про те, що вони являють собою "несправедливу спробу зупинити кампанію Трампа у 2024 році".

ДОВІДКА Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.

За таким самим прикладом пішов суд штату Мен. Своє рішення суддя аргументувала 14 поправкою до Конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту.

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