64% американцев считают, что у Трампа нет иммунитета от судебного преследования – опрос

Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, приведших к штурму Капитолия в январе 2021 года

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Большинство американцев не считают, что 45-й президент США Дональд Трамп должен обладать иммунитетом от судебного преследования за свои действия во время президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News/YouGov.

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64% американцев утверждают, что Трамп не должен обладать иммунитетом от уголовного преследования за действия, которые он совершал во время президентства. В то же время 36% опрошенных считают, что у него должен быть иммунитет.

86% демократов не считают, что Трамп обладает иммунитетом, в то время как 69% республиканцев считают, что он у него есть.

По результатам того же опроса, 53% американцев считают, что обвинения против Трампа "защищают верховенство закона". Те же 53% исключают мысль о том, что они представляют собой "несправедливую попытку остановить кампанию Трампа в 2024 году".

СПРАВКА Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали заграждение правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали заграждение правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

Этому примеру последовал суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

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