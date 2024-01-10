64% американцев считают, что у Трампа нет иммунитета от судебного преследования – опрос
Большинство американцев не считают, что 45-й президент США Дональд Трамп должен обладать иммунитетом от судебного преследования за свои действия во время президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News/YouGov.
64% американцев утверждают, что Трамп не должен обладать иммунитетом от уголовного преследования за действия, которые он совершал во время президентства. В то же время 36% опрошенных считают, что у него должен быть иммунитет.
86% демократов не считают, что Трамп обладает иммунитетом, в то время как 69% республиканцев считают, что он у него есть.
По результатам того же опроса, 53% американцев считают, что обвинения против Трампа "защищают верховенство закона". Те же 53% исключают мысль о том, что они представляют собой "несправедливую попытку остановить кампанию Трампа в 2024 году".
- Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.
- Этому примеру последовал суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.
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