У понад 20 штатах намагаються не допустити Трампа до виборів – NYT
Американці масово ініціювали виключення експрезидента США Дональда Трампа з виборчих списків. Подекуди суди відхилили такі позови, але у десятках штатів це питання залишається на порядку денному, пише The New York Times з посиланням на судові протоколи.
Офіційно оскаржили кандидатуру Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах, водночас багато з цих оскаржень були відхилені або не просувалися в суді, зазначають журналісти.
Крім штатів Колорадо та Мен, які заборонили 45 президенту США брати участь у первинних виборах, ще принаймні у 20 штатах це питання залишається невирішеним.
Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.
- Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.
- За таким самим прикладом пішов суд штату Мен. Своє рішення суддя аргументувала 14 поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту.
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