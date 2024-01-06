У понад 20 штатах намагаються не допустити Трампа до виборів – NYT

У 14 штатах суди відхилили позови виборців щодо недопущення Трампа до виборів, але у 20 штатах це питання обговорюється

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Американці масово ініціювали виключення експрезидента США Дональда Трампа з виборчих списків. Подекуди суди відхилили такі позови, але у десятках штатів це питання залишається на порядку денному, пише The New York Times з посиланням на судові протоколи.

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Офіційно оскаржили кандидатуру Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах, водночас багато з цих оскаржень були відхилені або не просувалися в суді, зазначають журналісти.

Крім штатів Колорадо та Мен, які заборонили 45 президенту США брати участь у первинних виборах, ще принаймні у 20 штатах це питання залишається невирішеним.

Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

ДОВІДКА 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". Протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

Верховний суд штату Колорадо 19 грудня 2023 року постановив, що Трамп знову позбавлений права брати участь у виборах через те, що своїми діями, які призвели до штурму Капітолія 6 січня 2021 року, він вчинив заколот.

За таким самим прикладом пішов суд штату Мен. Своє рішення суддя аргументувала 14 поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту.

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