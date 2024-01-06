В более чем 20 штатах пытаются не допустить Трампа к выборам – NYT

В 14 штатах суды отклонили иски избирателей о недопущении Трампа к выборам, но в 20 штатах этот вопрос обсуждается

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Американцы массово инициировали исключение экс-президента США Дональда Трампа из избирательных списков. Кое-где суды отклонили такие иски, но в десятках штатов этот вопрос остается на повестке дня, пишет The New York Times со ссылкой на судебные протоколы.

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Официально обжаловали кандидатуру Трампа на выборах президента по меньшей мере в 34 штатах, в то же время множество из этих обжалований были отклонены или не продвигались в суде, отмечают журналисты.

Кроме штатов Колорадо и Мэн, запретивших 45 президенту США участвовать в первоначальных выборах, еще по крайней мере в 20 штатах этот вопрос остается нерешенным.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, повлекших штурм Капитолия в январе 2021 года.

СПРАВКА 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

За таким же примером последовал суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

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