Штат Мен заборонив Трампу брати участь у виборах. Раніше так вирішили у Колорадо

Це рішення може бути оскаржене в суді штату, а потім у Верховному суді

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Держсекретарка штату Мен Шенна Беллоуз заборонила 45 президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Тиждень тому аналогічне рішення ухвалив Верховний суд у Колорадо.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Своє рішення вона аргументувала 14 поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

"Пан Трамп знав про ймовірність насильства і принаймні спочатку підтримував його застосування, оскільки не лише заохочував його провокаційною риторикою, але й не вжив жодних своєчасних заходів, щоб зупинити його", – заявила Беллоуз.

Вона додала: те, що Трамп періодично закликав прихильників поводитися мирно і коритися правоохоронним органам, "не виправдовує його".

Команда експрезидента вже засудила рішення Беллоуз, заявивши, що вона "втручається у вибори".

У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним у жодному з 37 пунктів у справі про секретні документи.

На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.

26 вересня Трампа визнали винним у шахрайстві.

Читайте також: Клімкін про Трампа: Боїмось не тих, кого треба. Там ще будуть вибори у Китаї та Індії