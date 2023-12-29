Штат Мэн запретил Трампу участвовать в выборах. Раньше так решили в Колорадо

Это решение может быть обжаловано в суде штата, а затем в Верховном суде

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз запретила 45 президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз. Неделю назад аналогичное решение принял Верховный суд в Колорадо.

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Свое решение она аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его приверженцев, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

"Господин Трамп знал о вероятности насилия и по крайней мере сначала поддерживал его применение, поскольку не только поощрял его провокационной риторикой, но и не принял никаких своевременных мер, чтобы остановить его", – заявила Беллоуз.

Она добавила: то, что Трамп периодически призвал сторонников вести себя мирно и повиноваться правоохранительным органам, "не оправдывает его".

Команда экс-президента уже осудила решение Беллоуз, заявив, что она "вмешивается в выборы".

В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов по делу о секретных документах.

На LIGA.net выходил большой текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.

26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.

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