The Hill: Бывшие топ-военные США просят Верховный суд не предоставлять Трампу иммунитет
Бывшие американские генералы, адмиралы и другие военачальники подали в Верховный суд жалобу, выступая с просьбой не предоставлять 45-му президенту США Дональду Трампу иммунитет от судебного преследования. Об этом сообщает The Hill.
Под документом подписались, в частности, бывший директор ЦРУ Майкл Хейден, адмирал в отставке Тед Аллен и отставной генерал Джордж Кейси, Карлтон Фулфорд, Крэйг Маккинли и Чарльз Крулак.
Адвокаты Трампа утверждали, что обвинения против экс-президента, связанные с нападением на Капитолий 6 января 2021 года, должны быть сняты, потому что в то время он исполнял обязанности президента.
По мнению бывших топ-военных, предоставление Трампу иммунитета против уголовных обвинений может открыть двери для будущего вмешательства исполнительной власти в выборы в стране и может поставить под угрозу национальную безопасность.
"Понятие такого иммунитета, как в целом, так и конкретно в контексте потенциального отрицания результатов выборов, грозит поставить под угрозу безопасность нашей страны и международное лидерство. Особенно в такие времена, как нынешние, когда антидемократические, авторитарные режимы находятся на подъеме по всему миру, такая угроза нетерпима и опасна", – написали они в заявлении.
Кроме того, если суд согласится с аргументами Трампа и его защиты, это "разрушит отношения между главнокомандующим и военными, потому что президенту не придется соблюдать закон, в то время как военные все равно будут", добавили экс-военные.
- Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.
- Этому примеру последовал суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.
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