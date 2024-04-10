The Hill: Бывшие топ-военные США просят Верховный суд не предоставлять Трампу иммунитет

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Бывшие американские генералы, адмиралы и другие военачальники подали в Верховный суд жалобу, выступая с просьбой не предоставлять 45-му президенту США Дональду Трампу иммунитет от судебного преследования. Об этом сообщает The Hill.

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Под документом подписались, в частности, бывший директор ЦРУ Майкл Хейден, адмирал в отставке Тед Аллен и отставной генерал Джордж Кейси, Карлтон Фулфорд, Крэйг Маккинли и Чарльз Крулак.

Адвокаты Трампа утверждали, что обвинения против экс-президента, связанные с нападением на Капитолий 6 января 2021 года, должны быть сняты, потому что в то время он исполнял обязанности президента.

По мнению бывших топ-военных, предоставление Трампу иммунитета против уголовных обвинений может открыть двери для будущего вмешательства исполнительной власти в выборы в стране и может поставить под угрозу национальную безопасность.

"Понятие такого иммунитета, как в целом, так и конкретно в контексте потенциального отрицания результатов выборов, грозит поставить под угрозу безопасность нашей страны и международное лидерство. Особенно в такие времена, как нынешние, когда антидемократические, авторитарные режимы находятся на подъеме по всему миру, такая угроза нетерпима и опасна", – написали они в заявлении.

Кроме того, если суд согласится с аргументами Трампа и его защиты, это "разрушит отношения между главнокомандующим и военными, потому что президенту не придется соблюдать закон, в то время как военные все равно будут", добавили экс-военные.

СПРАВКА Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его приверженцев, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали границу правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четыре протестующих и один полицейский. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его приверженцев, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". Протестующие прорвали границу правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четыре протестующих и один полицейский.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

Этому примеру последовал суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

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