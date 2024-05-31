Присяжные признали Трампа виновным по всем обвинениям в деле о финансовых махинациях

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Суд присяжных в Нью-Йорке признал 45-го президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, с которой он столкнулся в уголовном процессе по сокрытию денег. Об этом сообщило издание The New York Times.

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Трамп стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в уголовном преступлении. В общей сложности ему предъявлены обвинения по 34 пунктам. Присяжные признали его виновным по всем эпизодам.

Это не мешает Трампу участвовать в выборах. Он может баллотироваться даже из тюрьмы, ведь в Конституции США ограничения по этому поводу не прописаны.

После приговора Трамп подверг критике судебный процесс, назвав его "позором" и заявил, что "настоящий приговор будет 5 ноября", имея в виду президентские выборы.

Судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора Трампу на 11 июля. Журналисты отмечают, что дата близка к дате Национального съезда Республиканской партии, который должен начаться 15 июля и избрать кандидата в президенты от политической силы.

Ожидается, что команда 45-го президента США будет подавать апелляцию, и окончательное решение этого дела может затянуться.

Экс-президент США обвиняется в том, что он незаконно использовал деньги из избирательного фонда для покупки молчания бывшей порноактрисы Сторми Дэниелс, которая утверждала, что имела интимную связь с Трампом десятью годами ранее и угрожала обнародовать эту историю.

По данным обвинения, она получила $130 000 от адвоката Трампа Майкла Коэна, которому эти деньги возместил Трамп под видом оплаты юридических услуг.

В начале марта 2020 года Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс на сумму $44 100.

8 апреля апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство 45-го американского президента Дональда Трампа об отложении его уголовного процесса по делу о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

15 апреля суд начал слушание по уголовному делу Трампа по финансовым махинациям.

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