Трампу пригрозили тюремним ув'язненням за неповагу до суду – NYT

Дональд Трамп (Фото: EPA)

45-му президенту США Дональду Трампу загрожує тюремне ув’язнення за неповагу до суду, якщо він учергове порушить заборону та нападатиме на присяжних у межах кримінального процесу проти нього щодо цивільного шахрайства. Про це повідомило видання The New York Times.

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Суддя Хуан Мерчан заявив, що якщо будуть подальші порушення, він може обійти фінансові санкції та посадити колишнього президента США за ґрати. Він зазначив, що ув’язнення Трампа було "останньою справою", яку він хотів зробити, але пояснив, що це його обов’язок – "захищати гідність системи правосуддя".

Порушення, за повторення якого Трампу загрожує в’язниця, пов’язане з інцидентом 22 квітня, коли він в інтерв'ю зробив зневажливі зауваження щодо присяжних, сказавши, що їх обрали "так швидко" і що вони "переважно всі демократи".

Суддя дорікнув йому за "прямий напад на верховенство права" та оштрафував його на $1000 за це порушення. Мерчан наголосив, що він не має повноважень накладати більші штрафи й попередив Трампа, що у разі продовження непокори може посадити його у в'язницю.

Також суддя зазначив, що дев’ять штрафів у розмірі $1000 кожен, які він наклав раніше, здається, не завадили Трампу порушити наказ, який забороняє йому публічно говорити про присяжних і свідків.

На початку березня 2020 року Стормі Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Актриса заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.

Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа оплатити судові витрати порноактрисі Стормі Деніелс у сумі $44 100.

8 квітня апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив клопотання 45-го американського президента Дональда Трампа про відкладення його кримінального процесу у справі про виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.

15 квітня суд розпочав слухання у кримінальній справі Трампа через фінансові махінації.

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