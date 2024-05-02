Справа про штурм Капітолія: Трамп заявив, що хотів приєднатися до натовпу

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

45-й президент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп зізнався, що в січні 2021 року хотів приєднатися до натовпу, який штурмував Капітолій. Про це повідомило видання The Hill.

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Видання зазначило, що Трамп стверджував перед секретною службою своє бажання відвідати Капітолій у день штурму, 6 січня, і заявив, що відмову відвезти його туди спричинив інцидент з офіцерами в його автомобілі.

Виступаючи перед своїми прихильниками у Вісконсині, Трамп активно критикував судові процеси проти нього й атакував законодавців, які розслідують події 6 січня.

"Пам’ятаєте, як говорили, що я напав на агента Секретної служби біля автомобіля? Це не про мене. Я — коханець, не боєць, запам’ятайте це. І це правда, хлопці з Секретної служби круті, молодші за мене, але лише на трохи", — заявив він.

Трамп також висміяв свідчення Кессіді Гатчінсон, колишньої помічниці в Білому домі, яка розповідала Конгресу, що після своєї промови біля Білого дому Трамп спробував узяти керування автомобілем у свої руки, намагаючись спрямувати його до Капітолія.

"Це безумство. Я сидів ззаду і говорив, що хотів би бути там внизу, бачачи, як туди йдуть люди. Вони сказали: "Сер, краще не треба". Я відповів: "Хотів би… ви що думаєте?" Ось і вся розмова. Ці люди божевільні", — продовжив Трамп.

Обвинувальні свідчення Гатчінсон, які було дано перед уже розпущеним комітетом 6 січня 2022 року, викликали нові запитання щодо дій Трампа і його прагнення приєднатися до протестувальників, які прямували до Капітолія.

Водій Трампа 6 січня спростував свідчення про те, що колишній президент намагався захопити керування автомобілем.

"Президент ніколи не намагався взяти кермо. Я не бачив, щоб він намагався сісти на переднє сидіння", — повідомив водій слідчому комітету на умовах анонімності.

ДОВІДКА. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю".



Зрештою протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю".Зрештою протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.

2 грудня федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році. Трамп вимагав закрити кримінальну справу про штурм Капітолія, посилаючись на президентський імунітет.

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