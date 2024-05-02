Справа про штурм Капітолія: Трамп заявив, що хотів приєднатися до натовпу
45-й президент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп зізнався, що в січні 2021 року хотів приєднатися до натовпу, який штурмував Капітолій. Про це повідомило видання The Hill.
Видання зазначило, що Трамп стверджував перед секретною службою своє бажання відвідати Капітолій у день штурму, 6 січня, і заявив, що відмову відвезти його туди спричинив інцидент з офіцерами в його автомобілі.
Виступаючи перед своїми прихильниками у Вісконсині, Трамп активно критикував судові процеси проти нього й атакував законодавців, які розслідують події 6 січня.
"Пам’ятаєте, як говорили, що я напав на агента Секретної служби біля автомобіля? Це не про мене. Я — коханець, не боєць, запам’ятайте це. І це правда, хлопці з Секретної служби круті, молодші за мене, але лише на трохи", — заявив він.
Трамп також висміяв свідчення Кессіді Гатчінсон, колишньої помічниці в Білому домі, яка розповідала Конгресу, що після своєї промови біля Білого дому Трамп спробував узяти керування автомобілем у свої руки, намагаючись спрямувати його до Капітолія.
"Це безумство. Я сидів ззаду і говорив, що хотів би бути там внизу, бачачи, як туди йдуть люди. Вони сказали: "Сер, краще не треба". Я відповів: "Хотів би… ви що думаєте?" Ось і вся розмова. Ці люди божевільні", — продовжив Трамп.
Обвинувальні свідчення Гатчінсон, які було дано перед уже розпущеним комітетом 6 січня 2022 року, викликали нові запитання щодо дій Трампа і його прагнення приєднатися до протестувальників, які прямували до Капітолія.
Водій Трампа 6 січня спростував свідчення про те, що колишній президент намагався захопити керування автомобілем.
"Президент ніколи не намагався взяти кермо. Я не бачив, щоб він намагався сісти на переднє сидіння", — повідомив водій слідчому комітету на умовах анонімності.
Зрештою протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.
- У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.
- 2 грудня федеральний суд у США відмовився знімати з Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році. Трамп вимагав закрити кримінальну справу про штурм Капітолія, посилаючись на президентський імунітет.
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