Дело о штурме Капитолия: Трамп заявил, что хотел присоединиться к толпе
45-й президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что в январе 2021 года хотел присоединиться к толпе, которую штурмовал Капитолий. Об этом сообщило издание The Hill.
Издание отметило, что Трамп утверждал перед секретной службой свое желание посетить Капитолий в день штурма, 6 января, и заявил, что его отказ отвезти туда вызвал инцидент с офицерами в его автомобиле.
Выступая перед своими сторонниками в Висконсине, Трамп активно критиковал судебные процессы против него и атаковал законодателей, расследующих события 6 января.
"Помните, как говорили, что я напал на агента Секретной службы возле автомобиля? Это не про меня. Я – любовник, не боец, запомните это. И это правда, ребята из Секретной службы крутые, моложе меня, но всего на немного", – заявил он.
Трамп также высмеял показания Кэссиди Хатчинсон, бывшей помощницы в Белом доме, которая рассказывала Конгрессу, что после своей речи возле Белого дома Трамп попытался взять управление автомобилем в свои руки, пытаясь направить его в Капитолий.
"Это безумие. Я сидел сзади и говорил, что хотел бы быть там внизу, видя, как туда идут люди. Они сказали: "Сэр, лучше не надо". Я ответил: "Хотел бы... вы что думаете?" Вот и весь разговор. Эти люди сумасшедшие", – продолжил Трамп.
Обвинительные показания Хатчинсон, которые были даны перед уже распущенным комитетом 6 января 2022 года, вызвали новые вопросы относительно действий Трампа и его стремления присоединиться к протестующим, которые направлялись к Капитолию.
Водитель Трампа 6 января опроверг показания о том, что бывший президент пытался захватить управление автомобилем.
"Президент никогда не пытался взять руль. Я не видел, чтобы он пытался сесть на переднее сиденье", – сообщил водитель следственному комитету на условиях анонимности.
В конце концов протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.
- В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни в одном из 37 пунктов по делу о секретных документах.
- 2 декабря федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году. Трамп требовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет.
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