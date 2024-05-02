Дело о штурме Капитолия: Трамп заявил, что хотел присоединиться к толпе

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

45-й президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что в январе 2021 года хотел присоединиться к толпе, которую штурмовал Капитолий. Об этом сообщило издание The Hill.

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Издание отметило, что Трамп утверждал перед секретной службой свое желание посетить Капитолий в день штурма, 6 января, и заявил, что его отказ отвезти туда вызвал инцидент с офицерами в его автомобиле.

Выступая перед своими сторонниками в Висконсине, Трамп активно критиковал судебные процессы против него и атаковал законодателей, расследующих события 6 января.

"Помните, как говорили, что я напал на агента Секретной службы возле автомобиля? Это не про меня. Я – любовник, не боец, запомните это. И это правда, ребята из Секретной службы крутые, моложе меня, но всего на немного", – заявил он.

Трамп также высмеял показания Кэссиди Хатчинсон, бывшей помощницы в Белом доме, которая рассказывала Конгрессу, что после своей речи возле Белого дома Трамп попытался взять управление автомобилем в свои руки, пытаясь направить его в Капитолий.

"Это безумие. Я сидел сзади и говорил, что хотел бы быть там внизу, видя, как туда идут люди. Они сказали: "Сэр, лучше не надо". Я ответил: "Хотел бы... вы что думаете?" Вот и весь разговор. Эти люди сумасшедшие", – продолжил Трамп.

Обвинительные показания Хатчинсон, которые были даны перед уже распущенным комитетом 6 января 2022 года, вызвали новые вопросы относительно действий Трампа и его стремления присоединиться к протестующим, которые направлялись к Капитолию.

Водитель Трампа 6 января опроверг показания о том, что бывший президент пытался захватить управление автомобилем.

"Президент никогда не пытался взять руль. Я не видел, чтобы он пытался сесть на переднее сиденье", – сообщил водитель следственному комитету на условиях анонимности.

СПРАВКА. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью".



В конце концов протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью".В конце концов протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни в одном из 37 пунктов по делу о секретных документах.

2 декабря федеральный суд в США отказался снимать с Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году. Трамп требовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет.

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