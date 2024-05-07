Трампу пригрозили тюремным заключением за неуважение к суду – NYT

Дональд Трамп (Фото: EPA)

45-му президенту США Дональду Трампу грозит тюремное заключение за неуважение к суду, если он в очередной раз нарушит запрет и будет нападать на присяжных в рамках уголовного процесса против него относительно гражданского мошенничества. Об этом сообщило издание The New York Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Судья Хуан Мерчан заявил, что если будут дальнейшие нарушения, он может обойти финансовые санкции и посадить бывшего президента США за решетку. Он отметил, что заключение Трампа было "последним делом", которое он хотел сделать, но объяснил, что это его обязанность – "защищать достоинство системы правосудия".

Нарушение, за повторение которого Трампу грозит тюрьма, связано с инцидентом 22 апреля, когда он в интервью сделал пренебрежительные замечания по поводу присяжных, сказав, что их избрали "так быстро" и что они "в основном все демократы".

Судья упрекнул его за "прямое нападение на верховенство права" и оштрафовал его на $1000 за это нарушение. Мерчан подчеркнул, что у него нет полномочий применять большие штрафы и предупредил Трампа, что в случае продолжения неповиновения может посадить его в тюрьму.

Также судья отметил, что девять штрафов в размере $1000 каждый, которые он применил ранее, кажется, не помешали Трампу нарушить приказ, запрещающий ему публично говорить о присяжных и свидетелях.

В начале марта 2020 года Сторми Дэниэлс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниэлс в сумме $44 100.

8 апреля апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство Дональда Трампа об отложении его уголовного процесса по делу о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

15 апреля суд начал слушание по уголовному делу Трампа по финансовым махинациям.

Читайте также: Дело о штурме Капитолия: Трамп заявил, что хотел присоединиться к толпе