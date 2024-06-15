Байден і Трамп погодили правила дебатів: без чернетки та підготовки

Чернетки заборонені, з інших дозволених реквізитів – ручка, блокнот та пляшка води

Фото: ЕРА/CJ GUNTHER

Кандидати у президенти США Джо Байден та Дональд Трамп домовились про перші правила передвиборчих дебатів: вони відбуватимуться без попередньо записаних промов. Про це повідомляє телеканал CNN як майбутній модератор подій.

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Очікується, що кандидати виступатимуть на одному подіумі, мікрофони будуть вимкнені, за винятком кандидата, чия черга виступати.

Чернетки заборонені, з інших дозволених реквізитів – ручка, блокнот та пляшка води.

Дебати між Байденом та Трампом пройдуть в Атланті 27 червня і триватимуть 90 хвилин. Модератори "використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та забезпечити цивілізовану дискусію", передає CNN.

15 травня Байден погодився на дебати з Трампом, закликавши його вибрати для цього дати. У відповідь Трамп заявив, що "готовий і хоче провести дебати у два запропоновані терміни – у червні та вересні".

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