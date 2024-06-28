Трамп на дебатах з Байденом заявив, що "мирний план" Путіна – неприйнятний

45-й президент США запевнив, що російський диктатор не напав би на Україну, якби Білим домом керувала людина, "яку він поважає"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав "мирні пропозиції" Володимира Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду. Такі заяви пролунали на дебатах з чинним американським лідером Джо Байденом.

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Відповідаючи на запитання, чи прийнятні для нього умови щодо "завершення війни", які Путін висунув перед початком Глобального саміту миру, Трамп сказав: "Ні, не прийнятні. Але ця війна не мала б початися".

Водночас він не відповів чітко, чи погодиться, щоб Росія зберегла окуповані частини України, якщо це покладе край війні. За словами Трампа, "Росія забрала багато земель за Обами та Байдена", а за нього – ні.

45-й президент США заявив, що кремлівський диктатор не розпочав би війну, якби у Білому домі "була людина, яку він поважає". Крім того, Трамп запевнив, що зміг би завершити війну в Україні ще до вступу на посаду.

"Що стосується Росії та України, якби у нас був справжній президент, президент, якого поважав Путін, то він би ніколи не вторгся в Україну <...> Я зроблю так, щоб війна була завершена між Путіним та Зеленським", – сказав він.

15 травня 2024 року Байден погодився на дебати з Трампом, закликавши його вибрати для цього дати. У відповідь Трамп заявив, що "готовий і хоче провести дебати у два запропоновані терміни – у червні та вересні".

15 червня кандидати у президенти США домовилися про перші правила передвиборчих дебатів: без попередньо записаних промов.

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