У Трампа представили "план припинення війни" з умовою, за якої продовжиться військова допомога

Радники експрезидента вважають, що у разі перемоги Трампа на виборах буде "вкрай важливо швидко посадити Росію та Україну за стіл переговорів"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Двоє радників 45-го президента США Дональда Трампа представили план припинення війни Росії проти України, повідомило агентство Reuters.

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Цей план розробляли Кіт Келлог і Фред Фляйц, які обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках.

За даними журналістів, він передбачає, що за умови обрання президентом США, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів США, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Під час мирних переговорів передбачалося припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде "вкрай важливо швидко посадити Росію та Україну за стіл переговорів".

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви кажете: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", – зазначив він.

Крім продовження військової допомоги, у плані радників також пропонують примусити Росію до переговорів обіцянкою членства України в НАТО.

Агентство зазначило – зі слів радника Фляйца, Трампу представили цю стратегію, і той позитивно відреагував на неї. Проте радник наголосив, що це не означає, що Трамп "погодився з кожним словом" плану.

Водночас речник Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви самого Трампа або уповноважених членів його кампанії.

23 березня 2023 року Дональд Трамп обіцяв "припинити війну в Україні за 24 години" у разі його повернення до Білого дому, а в травні 2024 року заявляв, що бомбив би Москву, якби вона напала на Україну за його президентства.

У червні Трамп розкритикував ухвалений Конгресом закон про допомогу Україні від США на $60 млрд, заявивши, що ця допомога не є вигідною.

Водночас колишній спецпредставник Держдепу США щодо України вважає, що Трамп "певним чином прогресує у розумінні України".

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