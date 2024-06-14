"Якщо Україна переможе, яка буде вигода?": Трамп розкритикував закон про допомогу на $60 млрд

За даними Reuters, це сталося на зустрічі з конгресменами-республіканцями на Капітолійському пагорбі

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат в американські президенти Дональд Трамп розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд, який не могли ухвалити більше ніж пів року. Про це повідомили журналісти агентства Reuters.

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За даними журналістів, це сталося на зустрічі з конгресменами-республіканцями на Капітолійському пагорбі.

Вони зазначили – представник республіканців Дон Бейкон розповів, що Трамп, критикуючи цей закон про допомогу, говорив: "Якщо Україна переможе, яка буде вигода?"

Також 45-й президент США запропонував знизити прибутковий податок у США і замінити його тарифами, а ще порадив республіканцям у Палаті представників не просувати національну заборону на аборти і закликав їх відмовитися від внутрішньопартійних чвар, які заважають їхній ефективній роботі.

Окрім цього, як зазначили журналісти, Трамп назвав "жахливим" Мілуокі, найбільше місто штату Вісконсин, що може потенційно відштовхнути мешканців міста, які визначатимуть результат виборів.

Військова підтримка США України вичерпалася наприкінці 2023 року. Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023-го подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких понад $61 млрд передбачався для України, здебільшого для закупівлі зброї у США.

До квітня 2024 року у США не могли проголосувати за цей пакет допомоги, проте 20 квітня Палата представників підтримала законопроєкт.

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