"Если Украина победит, какая будет выгода?": Трамп критиковал закон о помощи на $60 млрд

По данным Reuters, это произошло на встрече с конгрессменами-республиканцами на Капитолийском холме

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп раскритиковал закон о помощи Украине на $60 млрд, который не могли принять более полугода. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters.

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По данным журналистов, это произошло на встрече с конгрессменами-республиканцами на Капитолийском холме.

Они отметили – представитель республиканцев Дон Бэйкон рассказал, что Трамп, критикуя этот закон о помощи, говорил: "Если Украина победит, какая будет выгода?"

Также 45-й президент США предложил снизить подоходный налог в США и заменить его тарифами, а еще посоветовал республиканцам в Палате представителей не продвигать национальный запрет на аборты и призвал их отказаться от внутрипартийных распрей, мешающих их эффективной работе.

Кроме того, как отметили журналисты, Трамп назвал "ужасным" самый большой город Милуоки штата Висконсин, который может потенциально оттолкнуть жителей города, которые будут определять исход выборов.

Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года. Президент США Джо Байден еще в октябре 2023-го подал в Конгресс запрос на выделение $106 млрд, из которых более $61 млрд предусматривался для Украины, в основном для закупки оружия у США.

До апреля 2024 года в США не могли проголосовать за этот пакет помощи, однако 20 апреля Палата представителей поддержала законопроект.

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