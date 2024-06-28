Лишь 5% американцев заявили, что дебаты повлияли на их выбор президента – опрос CNN

81% избирателей отметили, что дебаты никак не повлияли на их выбор президента США

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: WILL LANZONI / CNN PHOTOS)

Около восьми из 10 американских избирателей заявили, что теледебаты почти никак не отразились на их выборе президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CNN, который являлся модератором события.

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81% американцев заявили, что дебаты не помогли им в выборе будущего главы государства. Еще 14% сказали, что это заставило их переосмыслить кое-что о кандидатах, но не изменило их выбор. Только 5% избирателей заявили, что дебаты кардинально повлияли на их выбор президента.

По итогам дебатов действующего американского лидера Джо Байдена и его оппонента Дональда Трампа 67% зрителей признали, что республиканец обыграл действующего президента. 33% считают, что лучше выступил демократ Байден.

При этом до дебатов 55% ожидали, что Трамп выступит лучше оппонента, 45% – Байден.

В частности, во время дебатов Трамп назвал "мирные предложения" Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность.

Байден в свою очередь назвал Путина военным преступником и обвинил Трампа в том, что хочет вывести США из НАТО.

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