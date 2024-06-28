Лише 5% американців заявили, що дебати вплинули на їхній вибір президента – опитування CNN

81% виборців зазначили, що дебати жодним чином не вплинули на їх вибір президента США

Дональд Трамп та Джо Байден (Фото: WILL LANZONI / CNN PHOTOS)

Близько восьми з 10 американських виборців заявили, що теледебати майже ніяк не вплинули на їхній вибір президента. Про це свідчать результати опитування, проведеного CNN, який був модератором події.

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81% американців заявили, що дебати не допомогли їм у виборі майбутнього глави держави. Ще 14% сказали, що це змусило їх переосмислити дещо про кандидатів, але не змінило їхнього вибору. Лише 5% виборців заявили, що дебати кардинально вплинули на їхній вибір президента.

За підсумками дебатів чинного американського лідера Джо Байдена і його опонента Дональда Трампа 67% глядачів визнали, що республіканець переграв чинного президента. 33% вважають, що краще виступив демократ Байден.

Водночас до дебатів 55% очікували, що Трамп виступить краще за опонента, 45% – що Байден.

Зокрема, під час дебатів Трамп назвав "мирні пропозиції" Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду.

Байден своєю чергою назвав Путіна воєнним злочинцем та звинуватив Трампа у тому, що хоче вивести США з НАТО.

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