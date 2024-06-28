Байден назвав Путіна воєнним злочинцем та сказав, що Трамп хоче вивести США з НАТО

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Чинний президент США Джо Байден підтвердив на передвиборчих дебатах, що його опонент Дональд Трамп хоче вивести країну зі складу НАТО. Крім того, він назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

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"Трамп хоче, щоб США вийшли з НАТО. Але сила в наших альянсах. Ми б не могли уникнути великої війни в Європі, якби не наше союзництво", – сказав Байден.

Він наголосив, що Путін є воєнним злочинцем, який не зупиниться на агресії в Україні, а піде далі – на Польщу, Білорусь та інші країни НАТО.

Трамп своєю чергою заявив, що через "погану позицію Байдена Україна не виграє цю війну". Кандидат у президенти вважає, що його опонент "веде США до третьої світової війни".

23 березня 2023 року Трамп обіцяв "припинити війну в Україні за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

29 травня 2024 року він заявляв, що бомбив би Москву, якби вона напала на Україну за його президентства.

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