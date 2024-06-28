Байден назвал Путина военным преступником и сказал, что Трамп хочет вывести США из НАТО

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Действующий президент США Джо Байден подтвердил на предвыборных дебатах о том, что его оппонент Дональд Трамп хочет вывести страну из состава НАТО. Кроме того, он назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

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"Трамп хочет, чтобы США вышли из НАТО. Но сила в наших альянсах. Мы бы не могли избежать большой войны в Европе, если бы не наше союзничество", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что Путин – военный преступник, который не остановится на агрессии в Украине, а пойдет дальше – на Польшу, Беларусь и другие страны НАТО.

Трамп в свою очередь заявил, что из-за "плохой позиции Байдена Украина не выиграет эту войну". Кандидат в президенты считает, что его оппонент "ведет США к третьей мировой войне".

23 марта 2023 года Трамп обещал "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

29 мая 2024 года он заявлял, что бомбил бы Москву, если бы она напала на Украину при его президентстве.

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