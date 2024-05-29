Трамп заявил, что "бомбил бы Москву", если бы она напала на Украину при его лидерстве – WP
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании на частном мероприятии предположил, что "бомбил бы Москву", если бы ее вторжение в Украину пришлось на его президентский срок. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По словам неназванных собеседников журналистов, на одном из частных мероприятий Трамп предположил, что, будь он лидером США, то "бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань".
Этим Трамп удивил некоторых доноров его предвыборной кампании, добавил источник WP.
В целом же комментарии 45 президента США на мероприятиях касаются внешней политики и тем, которые он обсуждает на митингах, таких как инфляция и иммиграция. В ноябре 2023 года Financial Times написала, что Байден не проходит тест Рейгана ("стало ли лучше жить за последние четыре года"), поэтому его переизбрание на второй срок под большим сомнением.
- Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В мае 2024-го Байден и Трамп через соцсети публично договорились о проведении двух президентских дебатов. Они должны пройти в июне и сентябре на CNN и ABC.
- В марте 2023 года Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду. В то же время он подчеркивал, что "хорошо знает и Зеленского, и Путина".
Смотрите также: Трамп выступил на съезде другой партии. Его встретили неприязненно – видео