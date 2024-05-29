Трамп заявил, что "бомбил бы Москву", если бы она напала на Украину при его лидерстве – WP

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании на частном мероприятии предположил, что "бомбил бы Москву", если бы ее вторжение в Украину пришлось на его президентский срок. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По словам неназванных собеседников журналистов, на одном из частных мероприятий Трамп предположил, что, будь он лидером США, то "бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань".

Этим Трамп удивил некоторых доноров его предвыборной кампании, добавил источник WP.

В целом же комментарии 45 президента США на мероприятиях касаются внешней политики и тем, которые он обсуждает на митингах, таких как инфляция и иммиграция. В ноябре 2023 года Financial Times написала, что Байден не проходит тест Рейгана ("стало ли лучше жить за последние четыре года"), поэтому его переизбрание на второй срок под большим сомнением.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. В мае 2024-го Байден и Трамп через соцсети публично договорились о проведении двух президентских дебатов. Они должны пройти в июне и сентябре на CNN и ABC.

В марте 2023 года Трамп заявлял, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду. В то же время он подчеркивал, что "хорошо знает и Зеленского, и Путина".

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