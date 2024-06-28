Байден обізвав Трампа "лохом". Згадав, як той висловлювався так про ветеранів США

"Мій син не був невдахою, не був лохом. Ти лох, ти невдаха", – сказав Байден Трампу, згадавши свого покійного сина, який служив в Іраку

Дональд Трамп та Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Чинний президент США Джо Байден назвав свого опонента Дональда Трампа "лохом". У цьому кейсі під час передвиборчих дебатів він згадав, як 45-й президент США у приватних розмовах називав загиблих американських військовослужбовців "невдахами".

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Байден згадав, що був на кладовищі часів Першої світової війни, де Трамп стояв зі "своїм чотиризірковим генералом", і сказав йому: "Я не хочу туди заходити, тому що вони — купа невдах і лохів".

Чинний американський лідер, чий син служив в Іраку та помер від раку головного мозку, звернувся під час дебатів до Трампа: "Мій син не був невдахою, не був лохом. Ти лох, ти невдаха".

Своєю чергою Трамп відкинув його звинувачення, заявивши, що цитати про "лохів та невдах" є нібито неправдою.

"По-перше, це була вигадана цитата, "лохи та невдахи". Вигадана опонентами. Це було в третьосортному журналі, який зазнає краху, як і багато з цих журналів", – сказав 45-й президент США.

Він додав, що Байден має попросити вибачення перед ним за "наклеп". Той своєю чергою відкинув будь-яку можливість перепросити у Трампа за будь-що.

Минулого року ексглава адміністрації Білого дому Джон Келлі в інтерв'ю CNN розповів про ставлення Трампа до співгромадян, описавши його як "цинічне". За словами Келлі, Трамп – це людина, яка "вважає, що ті, хто захищає свою країну у формі або були вбиті чи серйозно поранені в бою, або проводять роки під тортурами як військовополонені, є "лохами", тому що "їм це нічого не дає".

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