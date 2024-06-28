Байден обозвал Трампа "лохом". Вспомнил, как тот высказывался так о ветеранах США

"Мой сын не был неудачником, не был лохом. Ты лох, ты неудачник", – сказал Байден Трампу, вспомнив своего покойного сына, служившего в Ираке

Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Действующий президент США Джо Байден назвал своего оппонента Дональда Трампа "лохом". В этом кейсе во время предвыборных дебатов он вспомнил, как 45-й президент США в частных разговорах называл погибших американских военнослужащих "неудачниками".

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Байден вспомнил, что был на кладбище времен Первой мировой войны, где Трамп стоял со "своим четырехзвездным генералом", и сказал ему: "Я не хочу туда заходить, потому что они – куча неудачников и лохов".

Действующий американский лидер, чей сын служил в Ираке и умер от рака головного мозга, обратился во время дебатов к Трампу: "Мой сын не был неудачником, не был лохом. Ты лох, ты неудачник".

В свою очередь Трамп отверг его обвинения, заявив, что цитаты о "лохах и неудачах" якобы неправда.

"Во-первых, это была выдуманная цитата, "лохи и неудачники". Выдуманная оппонентами. Это было в третьесортном журнале, который терпит крах, как и многие из этих журналов", – сказал 45-й президент США.

Он добавил, что Байден должен извиниться перед ним за "клевету". Тот в свою очередь отверг любую возможность извиниться перед Трампом за что угодно.

В прошлом году экс-глава администрации Белого дома Джон Келли в интервью CNN рассказал об отношении Трампа к согражданам, описав его как "циничное". По словам Келли, Трамп – это человек, который "считает, что те, кто защищает свою страну в форме либо были убиты или серьезно ранены в бою, либо проводят годы под пытками как военнопленные, являются "лохами", потому что "им это ничего не дает".

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