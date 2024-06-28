"Или он уйдет, или умрет, или нам конец". Демократы думают над заменой Байдена – NYT

По итогам дебатов 67% зрителей признали, что Трамп обыграл Байдена. 33% считают, что лучше выступил действующий президент

Трансляция дебатов по CNN (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

После предвыборных дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа демократы размышляют над тем, чтобы заменить кандидатуру действующего американского лидера. Об этом сообщают газета The New York Times и издание Politico со ссылкой на чиновников Белого дома, а также десяток представителей демократов и их доноров.

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Демократы считают, что Байден провалил дебаты. Неназванный советник партии сказал Politico, что "не менее полудюжины ключевых доноров направили ему сообщение о катастрофе, и что демократам "нужно что-то делать".

"Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, который был на сцене с Трампом, не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его снятию как кандидата", – цитирует NYT собеседника из числа чиновников администрации президента.

Один из крупнейших доноров партии и сторонник Байдена сказал, что президенту пора завершить свою кампанию. Он назвал выступление действующего американского лидера "худшим в истории" и отметил, что тот было "настолько плохим, что никто даже не будет обращать внимания на ложь Трампа".

"Наша единственная надежда на то, что он уйдет, мы договоримся о съезде партии или он умрет. В противном случае нам конец", – сказал советник доноров.

Старший советник высших должностных лиц Демократической партии признал, что, хотя и не ожидал от Байдена фурора, тот "сильно разочаровал".

Во время дебатов Трамп, в частности, назвал "мирные предложения" Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность.

Байден в свою очередь назвал Путина военным преступником и обвинил Трампа в том, что хочет вывести США из НАТО.

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