"Або він піде, або помре, або нам кінець". Демократи думають над заміною Байдена – NYT

За підсумками дебатів 67% глядачів визнали, що Трамп переграв Байдена. 33% вважають, що краще виступив чинний президент

Трансляція дебатів по CNN (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Після передвиборчих дебатів кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа демократи розмірковують над тим, щоб замінити кандидатуру чинного американського лідера. Про це повідомляють газета The New York Times та видання Politico з посиланням на посадовців Білого дому, а також десяток представників демократів та їхніх донорів.

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Демократи вважають, що Байден провалив дебати. Неназваний радник партії сказав Politico, що "не менше ніж пів дюжини ключових донорів надіслали йому повідомлення про катастрофу, і що демократам "потрібно щось робити".

"Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата", – цитує NYT співрозмовника з-поміж посадовців адміністрації президента.

Один із найбільших донорів партії та прихильник Байдена сказав, що президенту час завершити свою кампанію. Він назвав виступ чинного американського лідера "найгіршим в історії" і зауважив, що той "настільки поганий, що ніхто навіть не звертатиме уваги на брехню Трампа".

"Наша єдина надія на те, що він відійде, ми домовимося про з'їзд партії або він помре. В іншому випадку нам кінець", – сказав радник донорів.

Старший радник вищих посадових осіб Демократичної партії визнав, що хоча й не очікував від Байдена фурору, той "сильно розчарував".

Під час дебатів Трамп, зокрема, назвав "мирні пропозиції" Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду.

Байден своєю чергою назвав Путіна воєнним злочинцем та звинуватив Трампа у тому, що хоче вивести США з НАТО.

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