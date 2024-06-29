60% избирателей "за" замену Байдена на иного человека. Климкин рассказал, чего хотят в США

Экс-глава МИД Климкин утверждает, что дебаты, состоявшиеся между Трампом и Байденом, были об эмоциях и лидерстве

Джо Байден (Фото: EPA)

60% избирателей в США считают, что президента Джо Байдена следует "безусловно" или "вероятно" заменить как кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах. Об этом свидетельствует опрос 2068 респондентов компанией Morning Consult для Axios.

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Исследование показывает – 21% опрошенных избирателей среди демократов считают, что Байдена "безусловно не следует" заменять, а 20% говорят "вероятно, нет".

Респондентам предложили выбрать между Байденом и его оппонентом Дональдом Трампом : 45% избрали действующего президента, а 44% – Трампа.

Аналитики утверждают – это указывает на то, что Байден не уступил Трампу ни одной позиции. В то же время, 57% считают, что Трамп обошел Байдена на дебатах.

СПРАВКА. Morning Consult провела опрос методом онлайн-интервью. Погрешность составляет около 2%. Morning Consult провела опрос методом онлайн-интервью. Погрешность составляет около 2%.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью для LIGA.net отметил, что американцы "хотят быть крутыми", но не хотят воевать.

По его мнению, будь Байден эмоционально выразил позицию того, что он не даст продвинуться российскому диктатору Владимиру Путину без привлечения американцев – им бы это понравилось больше.

"Эти дебаты об эмоциях и о лидерстве", – подчеркнул экс-глава МИД.

Во время дебатов Трамп, в частности, назвал "мирные предложения" Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность. Байден в свою очередь назвал Путина военным преступником и обвинил Трампа в том, что тот хочет вывести США из НАТО.

В общем, Байден считает, что хорошо справился в дебатах против Трампа и не волнуется о результатах.

Редакция New York Times призвала американского президента Джо Байдена покинуть президентскую борьбу после выступления на дебатах.

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