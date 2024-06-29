Редакционный совет New York Times призвал Байдена покинуть гонку после дебатов с Трампом

В то же время редакция заявила, что поддержит Байдена, если выбор останется между ним и Трампом

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена (Фото: WILL LANZONI/EPA)

Редакция New York Times призвала американского президента Джо Байдена покинуть президентскую борьбу после выступления на дебатах. Об этом говорится на сайте издания.

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Редакция издания утверждает – Байден "появился в четверг вечером как тень крупного государственного служащего". Журналисты считают, что "ему трудно было объяснить, чего он достигнет за второй срок" и он "с трудом отвечал на провокации" кандидата в президенты Дональда Трампа.

"Он пытался привлечь Трампа к ответственности за его ложь, неудачи и ужасные планы. Неоднократно он пытался дотянуть до конца предложение", – написала редакция.

По мнению издания, "самой большой государственной услугой, которую сейчас может сделать Байден, – это объявить, что он не будет баллотироваться на переизбрание".

Редакционный совет заявил, что есть лидеры демократов, которые выступили бы за "убедительную и энергичную" альтернативу Трампу. Также совет считает, что "нет причин для партии рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками Трампа и недостатками Байдена".

"Слишком большая ставка просто надеяться, что американцы не заметят возраст и болезнь Байдена, которые они видят собственными глазами", – отметили журналисты.

В то же время редакция заявляет, что все равно поддержит Байдена как свой "однозначный выбор", если выбор останется между ним и Трампом.

После дебатов со своим оппонентом Трампом, Байден признал, что он "немолодой человек", но дал понять, что не намерен снимать свою кандидатуру с выборов.

Во время дебатов Трамп, в частности, назвал "мирные предложения" Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность. Байден в свою очередь назвал Путина военным преступником и обвинил Трампа в том, что тот хочет вывести США из НАТО.

В общем, Байден считает, что хорошо справился в дебатах против Трампа и не волнуется о результатах.

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