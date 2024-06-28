Байден признал: не дебатирует "так хорошо, как раньше", но дал понять – с выборов не уйдет

Джо Байден (Фото: STAN GILLILAND/EPA)

Президент США Джо Байден после дебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом признал, что он "не молодой человек", но дал понять, что не намерен снимать свою кандидатуру с выборов. Слова политика на выступлении перед сторонниками в Северной Каролине передает телеканал CNN.

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"Я говорю уже не так красноречиво, как раньше. Я не дебатирую так хорошо, как раньше", – сказал Байден, улыбаясь, когда толпа аплодировала.

Политик добавил: "Но я знаю то, что я знаю: я знаю, как говорить правду".

Президент заявил: дал слово не баллотироваться снова, если "не будет верить всем сердцем и душой, что сможет выполнить эту работу [президента]". Толпа в ответ скандировала: "Да, ты можешь!".

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Байден выступил против своего визави, назвав Трампа "настоящей угрозой нации".

Президент назвал оппонента "преступной волной, состоящей из одного человека", а также отметил, что его оппонент "не уважает ни женщин, ни закон".

К тому же он обрушился на прошедшие сегодня дебаты, неоднократно критикуя Трампа "за ложь".

"Я провел 90 минут на сцене, дебатируя с парнем, у которого мораль уличного кота", — сказал действующий президент США, повторяя реплику, которую он использовал накануне вечером.

Во время дебатов Трамп, в частности, назвал "мирные предложения" Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность.

Байден в свою очередь назвал Путина военным преступником и обвинил Трампа в том, что тот хочет вывести США из НАТО.

В общем, Байден считает, что хорошо справился в дебатах против Трампа и не волнуется о результатах.

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