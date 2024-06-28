Байден визнав, що не дебатує "так добре, як раніше", але дав зрозуміти – з виборів не піде
Президент США Джо Байден після дебатів зі своїм опонентом Дональдом Трампом визнав, що він "не молодий чоловік", але дав зрозуміти, що не має наміру знімати свою кандидатуру з виборів. Слова політика на виступі перед прихильниками у Північній Кароліні, передає телеканал CNN.
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"Я говорю вже не так красномовно, як раніше. Я не дебатую так добре, як раніше", – сказав Байден, посміхаючись, коли натовп аплодував.
Політик додав: "Але я знаю те, що я знаю: я знаю, як говорити правду".
Президент заявив: дав слово не балотуватися знову, якщо "не віритиме всім серцем і душею, що зможе виконати цю роботу [президента]". Натовп у відповідь скандував: "Так, ти можеш!".
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Байден виступив проти свого візаві, назвавши Трампа "справжньою загрозою для нації".
Президент назвав опонента "злочинною хвилею, що складається з однієї людини", а також зазначив, що його опонент "не поважає ні жінок, ні закон".
До того ж він обрушився на дебати, що пройшли сьогодні, неодноразово критикуючи Трампа "за брехню".
"Я провів 90 хвилин на сцені, дебатуючи з хлопцем, який має мораль вуличного кота", — сказав чинний президент США, повторюючи репліку, яку він використовував напередодні ввечері.
- Під час дебатів Трамп, зокрема, назвав "мирні пропозиції" Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду.
- Байден своєю чергою назвав Путіна воєнним злочинцем і звинуватив Трампа у тому, що той хоче вивести США з НАТО.
- Загалом Байден вважає, що добре впорався у дебатах проти Трампа і не хвилюється про результати.
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