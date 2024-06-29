Редакційна рада New York Times закликала Байдена покинути перегони після дебатів з Трампом

Водночас редакція заявила, що підтримає Байдена, якщо вибір залишиться між ним і Трампом

Дебати Дональда Трампа та Джо Байдена (Фото: WILL LANZONI/EPA)

Редакція New York Times закликала американського президента Джо Байдена покинути президентську боротьбу після його виступу на дебатах. Про це йдеться на сайті видання.

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Редакція видання стверджує – Байден "з'явився в четвер ввечері як тінь великого державного службовця". Журналісти вважають, що "йому важко було пояснити, чого він досягне за другий термін" і він "насилу відповідав на провокації" кандидата у президенти Дональда Трампа.

"Він намагався притягнути Трампа до відповідальності за його брехню, невдачі та жахливі плани. Неодноразово він намагався дотягнути до кінця речення", – написала редакція.

На думку видання, "найбільшою державною послугою, яку зараз може зробити Байден, – це оголосити, що він не балотуватиметься на переобрання".

Редакційна рада заявила, що є лідери демократів, які виступили б за "переконливу та енергійну" альтернативу Трампу. Також рада вважає, що "немає причин для партії ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців вибирати між недоліками Трампа та недоліками Байдена".

"Занадто велика ставка просто сподіватися, що американці не помітять вік і хворобу Байдена, які вони бачать на власні очі", – наголосили журналісти.

Водночас редакція заявляє, що все одно підтримає Байдена як свій "однозначний вибір", якщо вибір залишиться між ним і Трампом.

Після дебатів зі своїм опонентом Трампом, Байден визнав, що він "немолодий чоловік", але дав зрозуміти, що не має наміру знімати свою кандидатуру з виборів.

Під час дебатів Трамп, зокрема, назвав "мирні пропозиції" Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду. Байден своєю чергою назвав Путіна воєнним злочинцем і звинуватив Трампа у тому, що той хоче вивести США з НАТО.

Загалом Байден вважає, що добре впорався у дебатах проти Трампа і не хвилюється про результати.

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