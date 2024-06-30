Усі вісім кандидатів, які могли б замінити Байдена, поступаються Трампу – опитування

Заміна Байдена на іншого кандидата не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах президента США

Фото: EPA / SHAWN THEW

Усі вісім потенційних кандидатів, які могли б замінити Джо Байдена на виборах президента США, поступаються Дональду Трампу, свідчить опитування Data for Progress.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

У випадку, якщо Байден вирішить вийти з президентських перегонів, 39% демократів хотіли б бачити на його місці віцепрезидентку Камалу Гарріс, 18% – губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, 10% – міністра транспорту Піта Буттіджеджа, 7% – сенатора від Нью-Джерсі Корі Букера.

Багато потенційних претендентів досі невідомі більшості виборців, включно з губернаторкою штату Мічиган Гретхен Вітмер, губернатором Іллінойсу Джей Бі Прітцкером, сенаторкою Емі Клобучар і губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро.

Всі вісім названих політиків поступаються Трампу приблизно з однаковим показником 43-45% проти 46-48%.

Лише 51% демократів і 35% усіх ймовірних виборців вважають, що Джо Байден має залишитися кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року. Цей показник упав на 12 пунктів серед демократів з початку березня.

Data for Progress (DFP) — американський аналітичний центр і соціологічна група лівого спрямування. Компанія провела опитування 28 червня за допомогою вебпанелі, в дослідженні взяли участь 1011 громадян США, які планують взяти участь у виборах. Ймовірна похибка може становити +/- три відсоткові пункти.

27 червня на телеканалі CNN відбулися перші передвиборчі дебати між Байденом та Трампом. Виступ Байдена виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто поміняти 81-річного Байдена на іншого кандидата.

Читайте також: Відмовити Байдена від виборів може лише сім'я. У неділю він з нею зустрінеться