Усі вісім кандидатів, які могли б замінити Байдена, поступаються Трампу – опитування
Усі вісім потенційних кандидатів, які могли б замінити Джо Байдена на виборах президента США, поступаються Дональду Трампу, свідчить опитування Data for Progress.
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У випадку, якщо Байден вирішить вийти з президентських перегонів, 39% демократів хотіли б бачити на його місці віцепрезидентку Камалу Гарріс, 18% – губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, 10% – міністра транспорту Піта Буттіджеджа, 7% – сенатора від Нью-Джерсі Корі Букера.
Багато потенційних претендентів досі невідомі більшості виборців, включно з губернаторкою штату Мічиган Гретхен Вітмер, губернатором Іллінойсу Джей Бі Прітцкером, сенаторкою Емі Клобучар і губернатором Пенсільванії Джошем Шапіро.
Всі вісім названих політиків поступаються Трампу приблизно з однаковим показником 43-45% проти 46-48%.
Лише 51% демократів і 35% усіх ймовірних виборців вважають, що Джо Байден має залишитися кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року. Цей показник упав на 12 пунктів серед демократів з початку березня.
Data for Progress (DFP) — американський аналітичний центр і соціологічна група лівого спрямування. Компанія провела опитування 28 червня за допомогою вебпанелі, в дослідженні взяли участь 1011 громадян США, які планують взяти участь у виборах. Ймовірна похибка може становити +/- три відсоткові пункти.
- 27 червня на телеканалі CNN відбулися перші передвиборчі дебати між Байденом та Трампом. Виступ Байдена виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
- Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто поміняти 81-річного Байдена на іншого кандидата.
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