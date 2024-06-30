Відмовити Байдена від виборів може лише сім'я. У неділю він з нею зустрінеться

Президент США у неділю зустрінеться з сім'єю у своїй резиденції. Тільки вона може вплинути на його рішення щодо участі у виборах

Джилл Байден (Фото: EPA / STAN GILLILAND)

Президент США Джо Байден у неділю, 30 червня, збирається обговорити майбутнє своєї виборчої кампанії із родиною, повідомило NBC News з посиланням на п'ять джерел. Його сім'я – це практично єдині люди, хто може відмовити президента балотуватися на другий термін.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Зустріч із сім'єю у резиденції Кемп-Девід була запланована ще до президентських дебатів, на яких Байден програв Дональду Трампу.

Ця поїздка може мати важливе значення, тому що вплив на Байдена має дуже вузьке коло осіб: дружина Джилл Байден, молодша сестра Валері Байден, давній друг Тед Кауфман і невелика група радників Білого дому.

"Цей кухонний кабінет багато років працює як розширена родина, рада старійшин і панівна олігархія. Лише ці союзники мають вплив на важливі та дрібні рішення в житті та президентстві Байдена", – пише Axios.

Верхівка Демократичної партії на чолі з колишніми президентами Бараком Обамою та Біллом Клінтоном публічно підтримала Байдена, бо у партії розуміють, що фінальне рішення — тільки за президентом та його сім'єю.

"Рішення ухвалюють тільки дві людини – президент та його дружина. Той, хто не розуміє, наскільки глибоко особистим і сімейним буде це рішення, не знає ситуації", – сказав один зі співрозмовників NBC News.