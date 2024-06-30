Відмовити Байдена від виборів може лише сім'я. У неділю він з нею зустрінеться
Президент США Джо Байден у неділю, 30 червня, збирається обговорити майбутнє своєї виборчої кампанії із родиною, повідомило NBC News з посиланням на п'ять джерел. Його сім'я – це практично єдині люди, хто може відмовити президента балотуватися на другий термін.
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Зустріч із сім'єю у резиденції Кемп-Девід була запланована ще до президентських дебатів, на яких Байден програв Дональду Трампу.
Ця поїздка може мати важливе значення, тому що вплив на Байдена має дуже вузьке коло осіб: дружина Джилл Байден, молодша сестра Валері Байден, давній друг Тед Кауфман і невелика група радників Білого дому.
"Цей кухонний кабінет багато років працює як розширена родина, рада старійшин і панівна олігархія. Лише ці союзники мають вплив на важливі та дрібні рішення в житті та президентстві Байдена", – пише Axios.
Верхівка Демократичної партії на чолі з колишніми президентами Бараком Обамою та Біллом Клінтоном публічно підтримала Байдена, бо у партії розуміють, що фінальне рішення — тільки за президентом та його сім'єю.
"Рішення ухвалюють тільки дві людини – президент та його дружина. Той, хто не розуміє, наскільки глибоко особистим і сімейним буде це рішення, не знає ситуації", – сказав один зі співрозмовників NBC News.
- 27 червня на телеканалі CNN відбулися перші передвиборчі дебати між Байденом та Трампом. Виступ Байдена виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
- Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто поміняти 81-річного Байдена на іншого кандидата.