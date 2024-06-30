Отговорить Байдена от выборов может только семья. В воскресенье он с ней встретится

Президент США в воскресенье встретится с семьей в своей резиденции. Только она может повлиять на его решение об участии в выборах

Джилл Байден (Фото: EPA / STAN GILLILAND)

Президент США Джо Байден в воскресенье, 30 июня, намерен обсудить будущее своей избирательной кампании с семьей, сообщило NBC News со ссылкой на пять источников. Его семья – это практически единственные люди, кто может отговорить президента баллотироваться на второй срок.

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Встреча с семьей в резиденции Кэмп-Дэвид была запланирована еще до президентских дебатов, на которых Байден проиграл Дональду Трампу.

Эта поездка может иметь важное значение, потому что влияние на Байден имеет очень узкий круг людей: жена Джилл Байден, младшая сестра Валери Байден, давний друг Тед Кауфман и небольшая группа советников Белого дома.

"Этот кухонный кабинет много лет работает как расширенная семья, совет старейшин и правящая олигархия. Только эти союзники оказывают влияние на важные и мелкие решения в жизни и президентстве Байдена", — пишет Axios.

Верхушка Демократической партии во главе с бывшими президентами Бараком Обамой и Биллом Клинтоном публично поддержала Байдена, потому что в партии понимают, что финальное решение — только за президентом и его семьей.

"Решение принимают только два человека – президент и его жена. Тот, кто не понимает, насколько глубоко личным и семейным будет это решение, не знает ситуации", — сказал один из собеседников NBC News.