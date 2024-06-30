Все восемь кандидатов, которые могли бы заменить Байдена, уступают Трампу – опрос

Замена Байдена другим кандидатом не гарантирует Демократической партии победу на выборах президента США

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Все восемь потенциальных кандидатов, которые могли бы заменить Джо Байдена на выборах президента США, уступают Дональду Трампу, свидетельствует опрос Data for Progress.

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В случае, если Байден решит выйти из президентской гонки, 39% демократов хотели бы видеть на его месте вице-президента Камалу Харрис, 18% – губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, 10% – министра транспорта Пита Буттиджича, 7% – сенатора от Нью-Джерси Кори Букера.

Многие потенциальные претенденты до сих пор неизвестны большинству избирателей, включая губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора Иллинойса Джей Би Притцкера, сенатора Эми Клобучар и губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

Все восемь названых политиков уступают Трампу примерно с одинаковым показателем 43-45% против 46-48%.

Только 51% демократов и 35% всех вероятных избирателей считают, что Джо Байден должен остаться кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года. Этот показатель упал на 12 пунктов среди демократов с начала марта.

Data for Progress (DFP) – американский аналитический центр и социологическая группа левого направления. Компания провела опрос 28 июня с помощью веб-панели, в исследовании приняли участие 1011 граждан США, планирующих принять участие в выборах. Вероятная погрешность может составлять +/- три процентных пункта.

27 июня на телеканале CNN прошли первые предвыборные дебаты между Байденом и Трампом. Выступление Байдена оказалось настолько слабым, что большинство американцев признали победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует поменять 81-летнего Байдена на другого кандидата.

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